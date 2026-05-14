Пенсия умершего отца обогатила жительницу Ленобласти на 700 тысяч рублей. Правда оригинальная схема дохода обернулась уголовным делом. С апреля 2020 по июль 2025 года женщина использовала банковскую карту своего умершего отца, которого не стало в 2020 году. Мужчина получал страховую пенсию по старости и социальную доплату. Решив не сообщать об этом в органы ЗАГС, дочь покойного обманным путем получала выплаты.

- Общая сумма незаконно полученных средств превысила 700 тысяч рублей. Выплаты поступали из Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также через Ленинградское областное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Женщину задержали и предъявили обвинение. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.