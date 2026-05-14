Лечили настоем из крапивы: Родителям из Петербурга, отрицавшим медицину, вынесли неожиданный приговор за смерть ребенка

В Петербурге суд вынес приговор родителям, отрицавшим медицину. Фото: личный архив героя публикации

Суд Петербурга вынес приговор родителям, погубившим своего шестилетнего сына из-за недоверия к народной медицине. Трагедия произошла вечером 15 февраля 2025 года в Красносельском районе, когда маленький мальчик перестал дышать. Отец вызвал скорую, но оказалось поздно – мальчик умер. Когда полиция начала расследование, выяснилось, что пара отрицала современную медицину. Ребенок никогда не наблюдался у врача и не ходил в детский сад. Как рассказал отец семейства, он не верил в народную медицину после смерти матери, которую не смогли вылечить от рака. Когда шестилетнему мальчику стало плохо – его лечили настоем из крапивы и массажем.

14 мая 2026 года Красносельский районный суд вынес приговор горе-родителям.

- Суд назначил супругам наказание в виде ограничения свободы на один год. У пары также есть новорожденный ребенок, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Это первый случай привлечения супругов к уголовной ответственности по статье о причинении смерти по неосторожности в подобных обстоятельствах.