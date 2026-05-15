Место депутата Шишлова в ЗакСе Петербурга занял Анисимов

Заместитель председателя петербургского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов получил мандат депутата Законодательного собрания седьмого созыва. Избирательная комиссия вручила ему документы 14 мая. Этот созыв завершит свою работу уже летом.

Анисимов занял место бывшего руководителя фракции Александра Шишлова, который сложил полномочия в конце апреля. Шишлов покинул парламент после решения Петроградского районного суда - его признали виновным в публичной демонстрации символики экстремистских организаций и оштрафовали на полторы тысячи рублей. По закону, политики, которых привлекли по такой статье, год не могут участвовать в выборах любого уровня.

- Я уверен, что мы продолжим принципиальную линию партии, - приводит пресс-служба слова Анисимова.

Политик также намерен участвовать в выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года.