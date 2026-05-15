Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 5:54

Более 200 кустов наркотического растения обнаружили в бане под Выборгом

Общий вес высушенной массы превысил 6 килограммов
Регина МАРИНЕЦ
Задержан 27-летний житель Рябово.

Задержан 27-летний житель Рябово.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция ликвидировала наркоферму в Выборгском районе Ленобласти. Оперативники обнаружили запрещенные растения в придомовой бане местного жителя.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего безработного из поселка Рябово. В бане на Полянском шоссе полицейские нашли и изъяли свыше 200 кустов наркотического растения, а также пять полимерных пакетов с высушенными листьями коричневого цвета. Общий вес сухой массы превысил 6 килограммов.

- Все изъятое отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что это запрещенное растение и продукты его переработки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вопрос об избрании меры пресечения задержанному пока решается.