Более 200 кустов наркотического растения обнаружили в бане под Выборгом

Полиция ликвидировала наркоферму в Выборгском районе Ленобласти. Оперативники обнаружили запрещенные растения в придомовой бане местного жителя.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего безработного из поселка Рябово. В бане на Полянском шоссе полицейские нашли и изъяли свыше 200 кустов наркотического растения, а также пять полимерных пакетов с высушенными листьями коричневого цвета. Общий вес сухой массы превысил 6 килограммов.

- Все изъятое отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что это запрещенное растение и продукты его переработки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вопрос об избрании меры пресечения задержанному пока решается.