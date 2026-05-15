Незаконную гостиницу в жилых квартирах на Садовой закроют

Постояльцам предоставляли меблированные комнаты за плату.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по коллективному обращению граждан. Жильцов дома на улице Садовой беспокоила гостиница, которая незаконно работала прямо в их подъезде.

Выяснилось, что несколько квартир в здании переоборудовали под отель. При этом помещение не переводили в нежилой фонд, что является прямым нарушением закона. Информацию о заселении распространяли в интернете. Постояльцам предоставляли меблированные комнаты за плату.

- Прокурор района обратился в суд с иском. Он потребовал обязать собственников квартир устранить нарушения и использовать жилые помещения по их прямому назначению. Суд требования прокурора удовлетворил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Теперь незаконная гостиница должна прекратить свою деятельность. Фактическое исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры.