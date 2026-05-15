НовостиОбщество15 мая 2026 6:36

Незаконную гостиницу в жилых квартирах на Садовой закроют

Помещение не переводили в нежилой фонд, что является нарушением закона
Регина МАРИНЕЦ
Постояльцам предоставляли меблированные комнаты за плату.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку по коллективному обращению граждан. Жильцов дома на улице Садовой беспокоила гостиница, которая незаконно работала прямо в их подъезде.

Выяснилось, что несколько квартир в здании переоборудовали под отель. При этом помещение не переводили в нежилой фонд, что является прямым нарушением закона. Информацию о заселении распространяли в интернете. Постояльцам предоставляли меблированные комнаты за плату.

- Прокурор района обратился в суд с иском. Он потребовал обязать собственников квартир устранить нарушения и использовать жилые помещения по их прямому назначению. Суд требования прокурора удовлетворил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Теперь незаконная гостиница должна прекратить свою деятельность. Фактическое исполнение решения суда остается на контроле прокуратуры.