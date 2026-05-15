Музей восстановления дворцов после войны откроют в Петергофе

В Петергофе готовятся открыть новый музей. Его посвятят реставраторам, которые подняли из руин дворцово-парковый ансамбль после фашистской оккупации. О планах рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.

Юбилейный год Победы в Петергофе отметили выставкой «Подвиг возрождения». Ее сделали вместе с мастерской «Невский баталист». В залах Большого дворца развернули декорации, установили мультимедийные инсталляции и воссоздали атмосферу военных лет. Посетители могли увидеть, в каком состоянии находился ансамбль сразу после освобождения.

- Проект очень понравился гостям, поэтому идею не бросят. Как только найдут подходящее здание, откроют постоянную экспозицию. Пусть и небольшую, но это будет настоящий музей памяти о возрождении Петергофа, - передает слова Коврикова ТАСС.

Центральное место в нем займет история фонтана «Самсон». Это один из главных символов музея-заповедника. Когда началась война, сотрудники Петергофа спасали ценности. Мелкие скульптуры вывезли, крупные закопали в землю. Но самые тяжелые, в том числе «Самсона», пришлось оставить. Гитлеровцы уничтожили их. То, что туристы видят сегодня, сделали заново по старым фотографиям и чертежам. Восстановили группу уже к 1947 году.