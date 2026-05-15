Двое на одном самокате вылетели под иномарку на Дальневосточном

Водитель самоката получил тяжелые травмы.

В Невском районе иномарка сбила электросамокат с двумя людьми на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП с электросамокатом произошло поздним вечером на Дальневосточном проспекте. 22-летняя девушка за рулем Kia Sorento приближалась к пешеходному переходу со светофором, когда на «зебру» внезапно выехал электросамокат с мужчиной и женщиной. Никто из них не спешился.

- Автомобиль сбил их обоих. Водитель самоката получил тяжелые травмы. Его пассажирка – 35-летняя женщина - отделалась травмами средней степени тяжести. Обоих госпитализировали, - уточнили в полиции.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Сотрудникам предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Добавим, что правилами пользования самокатами запрещается езда двух и более человек на одном устройстве.