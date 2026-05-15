Три новых причала откроют в Петербурге в 2026 году

Еще два появятся осенью - в Кронштадте и Ломоносове. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Петербурге планируют открыть три новых причала. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на «Агентство внешнего транспорта».

- Один из них заработает летом на набережной реки Мойки. Еще два появятся осенью - в Кронштадте и Ломоносове, - уточняет издание.

В июне откроется причал на Мойке напротив Дворцовой площади - это одно из самых популярных мест у туристов и горожан. В сентябре в Кронштадте начнет работать «Летняя пристань». Еще один причал оборудуют в Сидоровском канале Ломоносова. Это позволит запустить движение между Петербургом, Кронштадтом, Ломоносовом и Петродворцом. На маршрутах будут ходить скоростные суда типа «Метеор» и «Катамаран».

В этом году также реконструировали причалы «Университет путей сообщения» на Фонтанке и «Конюшенное ведомство» на Мойке. В планах - реконструкция спуска у Арсенальной набережной у Финляндского вокзала. Там установят зарядную станцию для электросудов мощностью 450 киловатт, которая сможет заряжать несколько судов одновременно.