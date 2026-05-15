17-летнюю девушку на электросамокате сбил грузовик в Колпино. Бригада скорой увезла пострадавшую в больницу с перекрестка на Заводском проспекте.

Девушка двигалась на самокате по улице Машиностроителей. Она выехала на проезжую часть, не спешившись, и угодила под КАМАЗ. Судя по кадрам с камер, она пересекала дорогу на зеленый свет, но внезапно вылетела на проезжую часть и попала в слепую зону водителя грузовика. На видео видно, как она выбирается из-под машины и пытается освободить зажатый самокат.

- Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее закрытая травма груди и перелом фаланги пальца на ноге, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Остается неясным, как девушка вообще взяла самокат в аренду. По правилам сервисов, аккаунты пользователей младше 18 лет должны блокироваться. Этому случаю еще предстоит дать оценку и полиции, и арендным службам.