Дети подожгли два автомобиля в Гатчине, играя спичками в заброшенной машине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пожар произошел на Рощинской улице 8 мая. Очевидцы рассказали, что горят две легковушки, а незадолго до происшествия рядом видели нескольких ребятишек. Дознаватель МЧС приехала на место происшествия и застала юных нарушителей прямо у горящих авто.

- В ходе разбирательства выяснилось, что дети нашли на улице спички и стали играть с ними внутри заброшенного автомобиля. Одна непотушенная спичка и привела к пожару, - пояснили спасатели.

Школьники сами вызвали пожарных по номеру «112». На допросе их опросили вместе с родителями. Информацию о происшествии направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Детям предстоит объяснить свои поступки, а их родителям - возможно, ответить за недостаточный контроль.