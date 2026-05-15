Три бара на Некрасова временно закрыли из-за жалобы местного жителя

Жаловался на шумных соседей один из жильцов, причем давно и много. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Деятельность трех баров на улице Некрасова временно приостановили после проверок Роспотребнадзора. Как стало известно «КП-Петербург», поводом для проверки стала коллективная жалоба жильцов соседнего дома.

- Речь идет о заведениях «Хроники», «Пирс 28» и Redrum. Сотрудники ведомства нашли в барах нарушения санитарных норм, - сообщил источник. Какие именно нарушения - не уточняется.

По предварительной информации, жаловался на шумных соседей один из жильцов, причем давно и много. В барах пытались договориться с ним и найти компромисс, но мужчина пообещал любыми способами добиться закрытия заведений на одной из главных барных улиц Северной столицы.

Предположительно, никаких серьезных и неустранимых нарушений в их работе найдено не было. Несмотря на это, закрыться все равно пришлось. Когда бары снова откроются, пока неизвестно. Их дальнейшую судьбу решит суд, заседание еще не назначено.

UPD: В Объединенной пресс-службе судов рассказали, какие нарушения были выявлены: сотрудники не проходили медосмотры, раковин было мало, в помещения нашли грязь и проблемы с вытяжками, инвентарь и продукты были плохо промаркированы, а также ряд других нарушений.