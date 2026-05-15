Линда не может продать билеты на свои концерты в Москве после скандала с Фадеевым

Певица Линда продолжает концертную деятельность на фоне судебных разбирательств с бывшим продюсером Максим Фадеев и статуса подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ближайшее выступление артистки состоится 24 мая в московском клубе Академ Джаз Клуб. Стоимость билетов на концерт варьируется от трех до 8,5 тысячи рублей, а вместимость площадки составляет 158 зрителей.

Однако, как выяснил «Абзац», ажиотажа вокруг шоу пока не наблюдается. За девять дней до концерта продано лишь 62 билета - большая часть мест остается свободной.

Ранее музыкальный продюсер Павел Руденко в разговоре с изданием отмечал, что Линда сегодня относится к категории артистов, чья популярность заметно снизилась. При этом он допускал, что конфликт с Фадеевым способен вновь привлечь внимание публики к исполнительнице.

Дополнительный резонанс вокруг имени певицы вызвала и информация о ее допросе в ГУ МВД по Москве. Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия ранее заявил, что в случае доказательства причастности артистки к мошеннической схеме ей может грозить до 10 лет лишения свободы.