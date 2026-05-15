«Брак - не мой путь»: Киркоров сделал неожиданное признание о личной жизни

Певец шокировал признанием о своей личной жизни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист Филипп Киркоров откровенно рассказал, почему не планирует вновь жениться. По словам певца, со временем он пришел к выводу, что семейная жизнь подходит ему далеко не так, как казалось раньше, сообщает издание «Петербург 2».

Недавно артист вспомнил историю, связанную с певицей Севиль. Киркоров признался, что в какой-то момент был настроен серьезно и даже купил обручальное кольцо, собираясь сделать предложение. Однако отношения не получили продолжения, а сама Севиль, по данным СМИ, готовится к свадьбе со своим возлюбленным осенью 2025 года.

В день своего 59-летия Филипп Киркоров заявил, что не собирается расставаться со статусом холостяка. Артист отметил, что после громких скандалов последних лет стал осторожнее относиться не только к публичным мероприятиям, но и к вопросам личной жизни.

Праздник певец провел в узком кругу близких друзей в одном из ресторанов. Во время вечера Киркоров признался, что пока не видит себя в новом браке, хотя и не исключает, что жизнь может преподнести неожиданные повороты.

Близкие артиста, впрочем, уверены, что он еще способен встретить новую любовь. Особое место в жизни певца по-прежнему занимает Алла Пугачева, с которой он состоял в браке. По словам самого Киркорова, именно она остается для него очень важным человеком, несмотря на то что бывшие супруги давно не поддерживают тесного общения.

Филипп Киркоров остается одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Его откровенные заявления о личной жизни традиционно вызывают широкий резонанс среди поклонников и коллег по сцене.