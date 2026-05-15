Разумишкин: Сквер Балабанова на Васильевском острове построят в 2027 году

Сквер на 19-й линии Васильевского острова планируют благоустроить в 2027 году. Горожане предложили присвоить этому месту имя режиссера Алексея Балабанова. Вице-губернатор Евгений Разумишкин подтвердил, что проект подготовлен с учетом мнения горожан.

- Сейчас власти прорабатывают идею наполнить пространство деталями, которые напоминают о творчестве знаменитого режиссера, - написал Разумишкин в своих соцсетях. Он добавил, что на Васильевском острове сильная культурная идентичность, и новые общественные пространства должны ее поддерживать. Работы запланированы на 2027 год.

Также до конца ноября в Петербурге приведут в порядок четыре сквера на юго-западе города. На эти цели потратят 220 млн рублей. Подрядчик благоустроит объекты вдоль реки Новая. Там появятся игровые комплексы, качели, скамейки и урны.