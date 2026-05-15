Мужчина погиб под колесами поезда в Петергофе

На перегоне между Петергофом мужчина попал под электричку в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования человека на железной дороге. Происшествие случилось между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф около восьми вечера 14 мая, - уточняется в сообщении.

В ходе проверки установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. Избежать наезда не удалось.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность сейчас устанавливают. Задержек в движении поездов не было. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.