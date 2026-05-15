Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 11:29

Мужчина погиб под колесами поезда в Петергофе

Пешеход пересекал железную дорогу в неположенном месте
Регина МАРИНЕЦ
Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На перегоне между Петергофом мужчина попал под электричку в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

- Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования человека на железной дороге. Происшествие случилось между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф около восьми вечера 14 мая, - уточняется в сообщении.

В ходе проверки установили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. Избежать наезда не удалось.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность сейчас устанавливают. Задержек в движении поездов не было. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.