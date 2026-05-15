Жителей Ленобласти предупредили об учениях в Финском заливе

Антитеррористическое учение «Лагуна-2026» проведут в акватории Финского залива в последней декаде мая. Об этом предупредили пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти и оперативный штаб 47-го региона.

- В маневрах примут участие представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и спецслужб региона. Цель учения - отработать взаимодействие структур по пресечению диверсионно-террористического акта в территориальном море, - уточняется в сообщении.

Силовики будут действовать сообща, чтобы предотвратить возможную угрозу и нейтрализовать условных нарушителей. Подобные учения проводятся регулярно для поддержания высокого уровня безопасности на водных объектах региона.

В связи с проведением маневров в районе Финского залива возможны временные ограничения. Жителей и гостей региона просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Об итогах учения будет сообщено дополнительно.