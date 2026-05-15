73 тысячи петербуржцев оформили электронные трудовые книжки с начала 2026 года

Почти 73 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти оформили электронные трудовые книжки с начала 2026 года. Свыше 67 процентов жителей региона уже отказались от бумажных трудовых книжек, перейдя на их цифровой аналог. С начала 2020 года, когда вступил в силу закон о переходе на электронный формат учета трудового стажа, 2,5 миллиона человек оформили свои трудовые книжки в цифровом виде.

- Количество сотрудников, переходящих на электронный формат, ежегодно увеличивается на 2–3 сотни тысяч, - рассказал управляющий Отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Островский.

Для перехода на электронный формат трудовой книжки нужно подать заявление работодателю. После этого работодатель вносит запись о сделанном выборе в бумажный экземпляр документа и направляет информацию в региональное отделение Социального фонда для отражения на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Бумажная трудовая книжка остается действительной как документ, подтверждающий трудовой стаж до перехода на электронный формат. По всем вопросам можно обратиться в региональный контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 800 100 0001 (звонок бесплатный) или лично в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда.