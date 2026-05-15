Политолог Юнусов: Москалькова знала, куда звонить и как регулировать вопросы

Политолог Рустам Юнусов прокомментировал уход Татьяны Москальковой с поста омбудсмена. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Татьяна Москалькова покидает должность федерального уполномоченного по правам человека, второй срок истек, и закон не позволяет остаться дальше. Политолог и обозреватель Рустам Юнусов считает, что ее главная сила была не в громких акциях, а в умении работать внутри системы.

- Москалькова никогда не была омбудсменом протестной площади, - цитируют эксперта в «ФедералПресс». – Ее типаж другой - это правовой генерал-майор, человек кабинетов, регламентов и межведомственных решений. Она знала, куда следует звонить и как урегулировать вопросы.

По словам политолога, за десять лет аппарат Москальковой рассмотрел почти 700 тысяч обращений - с 42 тысяч в 2016 году до 128 тысяч в 2025-м. После начала СВО ее работа сместилась в гуманитарную сферу, она помогала с обменом пленных, розыском пропавших, защитой семей военнослужащих. Страна запомнит ее как профессионала, а граждане, как человека, после звонка которого приходили выплаты или находились родственники.