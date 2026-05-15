Кадровик Федорова: Чтобы уволиться с выгодой, выбирайте месяцы с длинными рабочими днями

Кода лучше увольняться - отвечает эксперт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшее время для увольнения - не только конкретная дата, но и месяц, и даже то, берете ли вы отпуск перед уходом. Такое мнение высказала эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова. В разговоре с ФедералПресс дала несколько простых правил.

- Лучше увольняться в месяцы с большим количеством рабочих дней, тогда компенсация за неиспользованный отпуск будет выше. А еще выгоднее закрыть месяц полностью и уйти в первых числах следующего, - объясняет Федорова.

По словам эксперта, декабрь - самый удачный вариант, так как многие компании платят годовую премию и тринадцатую зарплату. Если решаете отгулять отпуск перед увольнением, заявление можно написать в первый же день отпуска, тогда возвращаться на работу не придется. Но важно помнить, если вы брали отпуск авансом, излишне выплаченные деньги могут удержать при расчете.