Двух пособников ВСУ отправили на 31 год в колонию за попытку отравить бойцов «Эспаньолы». Такой приговор мужчинам вынес 1-й Западный окружной военный суд. Инцидент произошел в начале 2024 года. Молодые люди приехали в Петербург, где с января по февраль наблюдали за пунктом сбора гуманитарной помощи для Вооруженных сил РФ и жителей ДНР. Позже они приобрели более 27 килограммов токсичного вещества, намереваясь отравить продукты и отправить их в зону СВО. Однако, довести дело до конца у них не вышло.

- Мужчин обвинили в подготовке к террористическому акту, участии в террористической организации и государственной измене, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Уже в суде стало известно, что молодые люди вступили в переписку с радикальными группировками, признанными террористическими в России, и согласились выполнять задания, которые угрожали безопасности страны.

Одному из мужчин назначили 15 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. Второй же получил 16 лет лишения свободы, с теми же условиями отбывания.