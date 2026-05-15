В Лодейном Поле построят новый ФОК с универсальным игровым залом

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в Лодейном Поле. Фото: t.me/stroyblokLO

В Лодейном Поле на улице Гагарина построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, и Госстройнадзор уже выдал разрешение на возведение объекта, а заказчиком выступит районная администрация, сообщает «Онлайн47».

- Новый ФОК даст этой энергии современное пространство, которое будет работать круглый год: универсальный игровой зал, малые залы, тренажерное направление, фитнес, аэробику и доступную среду для маломобильных жителей. Это объект ежедневного спроса для тренировок, соревнований, занятий после школы и активного долголетия, - рассказал вице-губернатор Ленинрадской области Евгений Барановский.

В новом здании разместят универсальный игровой зал для баскетбола, бадминтона и волейбола, а также помещения для хореографии, пауэрлифтинга, аэробики тренировок на тренажерах. В комплексе будут раздевалки, душевые, медицинский блок, комнаты для тренеров, административные и технические помещения. Барановский отметил, что Лодейное Поле уже сегодня живет спортом, там есть спортшкола, футбольные и волейбольные команды, хоккей, лыжные гонки и занятия для старшего поколения.