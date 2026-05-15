В Рыбинске суд удовлетворил иск родственников погибшей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перевозчик выплатит 3 млн рублей за гибель женщины под колесами троллейбуса в Рыбинске. Об этом сообщил yarnews.net. Женщину сбили насмерть в сентябре 2023 года. Суд удовлетворил иск родственников погибшей. Родственники обратились с суд и потребовали возместить моральный вред на общую сумму 3 миллиона рублей.

- По словам родственников, компания и водитель не предложили помощи и не принесли извинений после случившегося. Супруг погибшей рассказал о сильном стрессе и эмоциональном потрясении, а также об ухудшении здоровья из-за пережитого. Дочь погибшей сообщила, что была вынуждена прервать учебу и заботиться о младшей сестре, которая стала замкнутой и пропускала занятия в школе, - рассказало агентство.

Компания «Рыбинскэлектротранс» возражала против удовлетворения иска, утверждая, что предложенная родственниками сумма компенсации завышена. Однако суд отметил, что погибшая не проявила грубую неосторожность при переходе дороги, а водитель должен был предусмотреть возможность появления пешеходов и выбрать безопасную скорость.

Суд постановил взыскать с «Рыбинскэлектротранса» по 1 миллиону рублей в пользу каждого родственника.