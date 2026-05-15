В шести районах Петербурга перекроют дороги с 17 мая

С 17 мая в шести районах Петербурга будет ограничено движение на некоторых улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, на Выборгском шоссе (боковой проезд) напротив дома 13, литера Б, движение будет закрыто с 17 по 30 мая. Рябовское шоссе будет перекрыто с 18 по 24 мая от Мельничного переулка до Лесопарковой улицы. На улице Стахановцев, от Заневского проспекта до Таллинской улицы, движение прекратится с 19 мая по 17 июня. Новобелицкая улица у дома 14, корпус 2, литера А, по улице Пограничника Гарькавого будет закрыта для проезда с 17 мая по 28 июня.

- В Курортном районе, в Зеленогорске, движение по Кривоносовской улице от Кривоносовского переулка до Межевой улицы будет закрыто с 19 по 29 мая. Сквозное движение по переулку Героев также будет ограничено, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

На Дальневосточном проспекте от улицы Коллонтай до Воркутинской улицы движение перекроют с 18 мая по 3 июня в ночное время, когда не работает городской пассажирский транспорт. Движение по Большой Зелениной улице в створе Малого проспекта П. С. будет закрыто с 18 мая до 16 апреля 2027 года.