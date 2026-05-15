Особняк Пугачевой не могут продать даже по огромной скидке

Особняк Пугачевой, в котором жил ее внук Никита, три года не могут продать.

Особняк Аллы Пугачевой в подмосковной Истре уже несколько лет не могут продать. Как пишет «Петербург2» со ссылкой на коллег из «7 дней», на шикарную дачу Примадонны сделали огромную скидку. Стоимость упала до 110 миллионов рублей, хотя изначально объект выставляли на продажу за 225 миллионов. Но даже со скидкой особняк якобы не хотят покупать – звонков на просмотр немного.

- Дом, который певица подарила своему внуку Никите Преснякову, так и не вызвал интереса у покупателей. Он третий год подряд может найти желающих приобрести эту недвижимость. Риелторы говорят, что на это есть несколько причин. Во-первых, в доме нет центральной канализации, там лишь установили систему септиков. Во-вторых, на покупку влияет репутация владельца и его бабушки, - говорят в издании.

Кроме того, возле особняка есть пирс, к которому много претензий – его построили незаконно, и Росприроднадзор потребовал его снести, но никто не торопится это делать.