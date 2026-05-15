В Петербурге продавцам кваса и мороженого подняли зарплаты

В Петербурге выросла зарплата у продавцов кваса и мороженого. Теперь, как пишет «Онлайн47» со ссылкой на аналитиков рынка труда, им платят на треть больше, чем год назад.

- Продавцам кваса предлагают в среднем 86 тысяч рублей в месяц, продавцам мороженого 93 тысячи. Это на 36% и 34% больше, чем раньше. При этом реальный заработок зависит от количества смен, их длины, а также от региона и других условий, на сезонных работах обычно сменный график, - рассказали специалисты рынка труда.

Работодатели стали чаще искать сезонных сотрудников. Больше всего в России вырос спрос на кладовщиков в прокате спортивного инвентаря, число вакансий увеличилось в 2,3 раза (+128%) по сравнению с прошлым годом, им предлагают в среднем 46 573 рубля в месяц. За год количество таких вакансий выросло на 60%, новичкам предлагали около 37 906 рублей в месяц. Обычно в таких объявлениях указано: «без опыта», «для студентов», «гибкий график» или «неполный день». Весной спрос на персонал для работы на улице и в сфере досуга традиционно растет.