17 млн рублей выделят на закупку перехватчиков беспилотников в Мурманске

FPV-перехватчики закупят власти Мурманской области для борьбы с украинскими БПЛА.

Власти Мурманской области хотят выделить 17 млн рублей на закупку перехватчиков украинских беспилотников. Соответствующий документ, опубликованный на портале «Открытый электронный сервис», изучили в издании «Би-порт». Судя по нему, финансирование выделят региональному управлению по ГОЧС и ПБ.

- На эту сумму купят ровно 50 FPV-перехватчиков «Елка» вместе с устройством запуска. Как указано в закупке, оборудование готово к перехвату БПЛА, - пишет «Би-порт».

Напомним, что в последнее время ВСУ использует воздушное пространство стран Прибалтики, чтобы атаковать объекты в Ленобласти, Карелии и Мурманске. Но ПВО работает успешно, никаких критических повреждений и погибших среди мирного населения нет.