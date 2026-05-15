Смертность в Ленобласти снизилась почти на 24 процента за последние 10 лет. Как сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, уровень жалоб на здравоохранение в регионе ниже среднего по стране. Продолжительность жизни населения увеличивается.

- За последние 10 лет смертность в регионе уменьшилась на 23,6 процента. Население области растет, и поэтому медицинских учреждений должно становиться больше, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, ежегодно в регионе открываются минимум 10 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. В 2025 году начали работать модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые обслуживают 3,5 тысячи жителей. В густонаселенных Мурино и Новоселье открыли две новые поликлиники.

Кроме того, горожане стали реже жаловаться на проблемы с получением льготных лекарств. Препараты можно получить в 80 аптеках, расположенных в 74 населенных пунктах. В сельской местности, поселках и малых городах медицинскую помощь получили 261 759 женщин, ожидающих ребенка. В 2025 году открылись три новые женские консультации.

Губернатор также подчеркнул, что, несмотря на положительную оценку, усилия в сфере здравоохранения не будут снижаться. Он также отметил, что важно привлекать кадры, включая программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».