Дает возможность подсматривать за квартирой: Взломанный робот-пылесос может стать инструментом в руках воров

Если не менять пароль, робот-пылесос может дать мошенникам доступ к вашей квартире. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Робот-пылесос может помочь злоумышленникам вас ограбить, предупреждает директор по развитию компании RusPoint Олег Седов. «Захваченные» умные гаджеты дают мошенникам возможность удаленно подсматривать за квартирой и контролировать, дома вы или нет, подгадывая подходящее время для кражи. А причина, по мнению эксперта, довольно простая: беспечность самих пользователей.

- Мало кто внимательно читает пользовательское соглашение, где может быть зафиксировано, что производитель оставляет за собой право на фото- и видеозапись с целью улучшения качества обслуживания. А это, по сути, позволяет дистанционно проникать в частную жизнь пользователей, - пишет издание «Абзац».

По словам Седова, люди даже не меняют пароли по умолчанию, а ведь иногда даже сам производитель советует это делать. В итоге, взломанная техника может дать преступнику данные и о планировке жилья, и даже о расположении ценностей.