Водители-экспедиторы зарабатывают до 280 тысяч рублей в Петербурге. Согласно рейтингу, подготовленному аналитиками Superjob, в мае самыми привлекательными вакансиями по уровню заработной платы стали предложения для специалистов в различных областях. На вершине рейтинга - водители-экспедиторы категорий C и E. Им предлагают доход от 221 до 280 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- На втором месте - директора по маркетингу с окладом 200–250 тысяч рублей. Третье место делят менеджеры по продажам запчастей для складской техники, которым предлагают зарплату от 200 до 210 тысяч рублей, - рассказало агентство.

Четвертое место разделили врачи-хирурги и менеджеры по продажам IT-курсов с доходом от 200 тысяч рублей. Замыкают пятерку лидеров водители автобусов категории D и главные механики транспортных средств, их оклад составляет 200 тысяч рублей.