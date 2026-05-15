Дело в УФ-лампе: Частый маникюр с использованием гель-лака может вызвать рак кожи

Врач рекомендовала не злоупотреблять походами в маникюрный салон и делать перерывы в применении гель-лака. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Частый маникюр с гель-лаком и воздействие УФ-ламп для его сушки может вызвать рак кожи, предупреждает дерматолог и косметолог Василина Миронова. Ультрафиолетовое излучение является известным канцерогеном и способно повреждать ДНК клеток кожи.

- Это повышает риск рака кожи. Также это может способствовать фотостарению, потере эластичности, появлению морщин, пигментации, - пояснила Миронова в разговоре с изданием «Абзац».

В то же время пока еще наука не доказала, что такой маникюр напрямую вызывает рак – все же длительность и интенсивность воздействия незначительные. Есть исследования на клеточных культурах, которые говорят о возможности повреждения ДНК, но подтверждающих исследований на людях нет.

- Но всегда лучше предостерегаться от УФ-излучения, - настаивает врач. - Использовать солнцезащитный крем перед маникюром, а также можно рассмотреть альтернативные виды ламп – к примеру, LED. А еще – не злоупотреблять процедурой и делать перерывы.