Новую зеленую зону благоустраивают на 1-й Советской улице в центре Петербурга

В самом сердце Петербурга появится новая зеленая зона. Она будет расположена рядом с домом 8 по 1-й Советской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. Площадь новой зоны составит около 110 квадратных метров. На данный момент на месте уже проведены работы по выемке грунта и установке бордюров. Садовники занимаются укладкой газонов, а также планируют разбить цветники.

- Эта территория представляет определенные сложности, так как находится в охранной зоне метрополитена, где высадка деревьев и кустарников невозможна. Поэтому решено сосредоточиться на многолетних растениях, - рассказали в пресс-службе комитета.

Здесь будет высажено более 700 видов растений, среди которых астильба, хоста, дельфиниум, ирис, наперстянка, люпин, котовник, шалфей и дербенник. Это позволит создать на территории не только красивые, но и разнообразные цветочные композиции.