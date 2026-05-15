Петергоф внедрит искусственный интеллект для прогулок по Нижнему парку

Музей-заповедник «Петергоф» разрабатывает онлайн-гид по парку с использованием искусственного интеллекта. Новый сервис будет помогать посетителям планировать маршруты, информировать о погоде и давать советы о том, как удобнее провести время в парке. Об этом сообщил ТАСС.

- Музей уже внедрил цифровизацию многих процессов. Теперь оценка страховой стоимости предметов занимает всего несколько секунд, в то время как раньше на это уходило до недели, - рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.

Кроме того, в музее планируют использовать искусственный интеллект для помощи в реставрации объектов культурного наследия, что позволит сократить сроки разработки необходимой документации с нескольких месяцев до недель.

