Выставку «Цветущий сад» откроют возле комплекса Манеж в Петербурге 18 мая

В Петербурге возле музейно-выставочного комплекса «Манеж» скоро появится новая интересная инсталляция - «Цветущий сад». Открытие композиции запланировано на 18 мая рядом с западным фасадом здания. Об этом сообщили в пресс-службе комитете по культуре Петербурга. Выставка откроется 18 мая в 12:00.

«Цветущий сад» - это не просто выставка растений, это целая композиция, включающая художественные панели, зеркальные стелы и живые цветочные композиции. Более 60 различных растений, среди которых яблони, вишни, сирень и сливы, создадут атмосферу настоящего сада.

- Авторы проекта хотят напомнить посетителям о значении цветущего сада как культурного символа, связанного с традициями усадебной культуры, идеями гармонии и связи человека с природой. Использование изображений из коллекций российских музеев придаёт инсталляции особую глубину и связь с историей, - отметили в пресс-службе комитета.