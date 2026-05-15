Пятикилометровая пробка образовалась на ЗСД из-за горящего автомобиля 15 мая

Вечером 15 мая на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге образовалась пятикилометровая пробка из-за горящего автомобиля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании автомобиля Subaru рядом со съездом с ЗСД на Скандинавское шоссе, у поселка Белоостров, поступило в 19:59. Пламя охватило всю площадь транспортного средства.

- К 20:24 огонь был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за инцидента на участке ЗСД, ведущем в сторону «Скандинавии», образовалась пробка протяжённостью более пяти километров. По данным «Яндекс.Пробок», затор начался от Белоостровского шоссе.

