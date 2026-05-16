Фирму оштрафовали на 5,2 млн рублей за 13 нелегалов на стройплощадке на Суздальском

13 иностранцев выдворили из России из-за незаконной работы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Полиция провела рейд по незаконным мигрантам в Приморском районе Петербурга. Целью проверки было выявление нарушений миграционного законодательства и незаконной трудовой деятельности на строительном объекте, расположенном на Суздальском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ходе рейда проверили 70 иностранцев.

- Выяснилось, что 13 из них работали без разрешения. Всех нарушителей доставили в полицию, где они понесли административную ответственность за нарушение миграционного законодательства. После этого их выдворили из России, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливается вина юридического лица, которое привлекло мигрантов к незаконной работе. Юрлицу может грозить административная ответственность в виде штрафа в размере 5,2 миллиона рублей.

Подобные рейды проводятся регулярно для обеспечения соблюдения миграционного законодательства в городе.