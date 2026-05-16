Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2026 6:48

Фирму оштрафовали на 5,2 млн рублей за 13 нелегалов на стройплощадке на Суздальском

70 иностранцев проверила полиция на рейде на стройплощадке на Суздальском шоссе
Маргарита СУРИНА
13 иностранцев выдворили из России из-за незаконной работы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

13 иностранцев выдворили из России из-за незаконной работы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Полиция провела рейд по незаконным мигрантам в Приморском районе Петербурга. Целью проверки было выявление нарушений миграционного законодательства и незаконной трудовой деятельности на строительном объекте, расположенном на Суздальском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ходе рейда проверили 70 иностранцев.

- Выяснилось, что 13 из них работали без разрешения. Всех нарушителей доставили в полицию, где они понесли административную ответственность за нарушение миграционного законодательства. После этого их выдворили из России, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливается вина юридического лица, которое привлекло мигрантов к незаконной работе. Юрлицу может грозить административная ответственность в виде штрафа в размере 5,2 миллиона рублей.

Подобные рейды проводятся регулярно для обеспечения соблюдения миграционного законодательства в городе.