НовостиОбщество16 мая 2026 9:44

Дроппера, обманом забравшего полмиллиона рублей у 79-летней бабушки, задержали в Петербурге

Инцидент произошел в Калининском районе
Маргарита СУРИНА
Подозреваемого курьера мошенников задержали и возбудили уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 79-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент произошел в Калининском районе. У женщины обманом выманили полмиллиона рублей. По словам пенсионерки, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Злоумышленники убедили женщину передать 500 тысяч рублей курьеру. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем 14 мая задержали полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек, не имеющий постоянного места работы. Его задержали в одной из квартир на улице Садовой в деревне Лаголово.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и подтверждения причастности задержанного к описанному преступлению.