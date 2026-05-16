Стенд Ленобласти на ПМЭФ-2026 расскажет управленческую философию региона

Экономический форум пройдет в Петербурге 3 июня.

Стенд Ленинградской области отразит основную управленческую философию региона. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует 3 июня 2026 года. Главным образом экспозиции станет Маяк, символизирующий четкий курс Ленобласти и ориентир для тех, кто выбирает регион для переезда, работы или открытия бизнеса. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Маяк разделит пространство стенда на две смысловые зоны: «Живи» - зона, посвящённая северному ландшафту Ленинградской области. Здесь будет передано уникальное ощущение гармонии между природой и современной городской средой. И «Работай» - деловая часть стенда. Открытое пространство для переговоров, где будут появляться конкретные договорённости и инвестиционные проекты. Оформление переговорных комнат будет вдохновлено тремя значимыми архитектурными шедеврами области.

- Принцип Ленинградской области прост: крупные инвестиции должны способствовать развитию социальной инфраструктуры, создавать новые возможности для карьерного роста и делать регион лучшим местом для жизни и работы. Бизнес и комфорт для людей идут рука об руку в регионе, - пояснил Александр Дрозденко.