НовостиОбщество16 мая 2026 15:20

Отреставрированный Дом Петра Струкова сделают центром изучения истории Петергофа

Проект реставрации планируют завершить в 2027 году
Маргарита СУРИНА
Здание построили в 1827–1830 годах. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов обсудил ход реставрации Дома Петра Струкова с местными жителями и экспертами. Здание, возведенное в первой половине XIX века, станет центром изучения истории Петергофа. На начало 2026 года в Доме Струкова проходят выставки и концерты, но требуется ремонт и реставрация инженерных сетей. Проект реставрации планируют завершить в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- После реставрации в здании откроют экспозицию, посвященную истории Петергофа. Первые шаги по современному использованию здания уже сделаны, включая установку системы автономного отопления, - рассказали в пресс-службе.

К слову, Дом Струкова - одна из старейших частных построек Петергофа и объект культурного наследия федерального значения. В 2030 году зданию исполнится 200 лет. Историческое здание в стиле классицизма построили в 1827–1830 годах по проекту архитектора Василия Федосеева.

Губернатор поручил оперативно провести косметический ремонт, чтобы проводить мероприятия в Доме Струкова до начала масштабной реконструкции.