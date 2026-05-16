Маленькие петербуржцы смогут изучать роботехнику в детском саду Стрельны

Детский сад открыли в ноябре 2025 года. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов посетил новый детский сад №30 в Стрельне, расположенный на проспекте Буденного. Трехэтажное здание рассчитано на 280 мест и открылось в ноябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. В детском саду созданы современные условия для развития детей, включая лаборатории для изучения естественных и технических наук. В частности, в учреждении есть кабинет с микроскопами, интерактивным полом и набором для робототехники, а также помещение для творческих занятий с мультипликационной студией.

Кроме того, в здании есть бассейн, где малыши смогут учиться плаванию. Для детей с особенностями развития предусмотрены отдельные группы.

- В планах на 2026 год - открытие новой школы на 700 мест в Стрельне, которая станет вторым корпусом гимназии Императора Александра II. Школа будет оснащена двумя бассейнами, концертным залом и развитой спортивной инфраструктурой. Также в этом квартале появятся поликлиника и детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья, - уточнили в пресс-службе.

В ближайшие годы в Петродворцовом районе планируется строительство ещё трёх школ и трёх детских садов, а также школы искусств и Дома молодежи.