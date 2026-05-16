26 тысяч человек посетило весенний праздник фонтанов в Петербурге

В Петергофе торжественно открыли фонтаны. Фото: Анна ГРЕНЬ.

В Нижнем парке состоялся праздник фонтанов «Петергоф. Во славу народов России». Мероприятие было посвящено теме года - единству России, а на праздник пришло 26 тысяч гостей. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Петергоф». О том, как прошло мероприятие рассказывала «КП-Петербург».

- Петергоф - это культурный код России, который объединяет людей и вызывает чувство гордости, - отметил генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков. Он также подчеркнул важность сохранения истории и красоты этого места.

Во время праздника зрители узнали о вкладе разных регионов России в облик парка и дворцов. Урал подарил чугунные трубы для фонтанов, Карелия - гранит для колоннад, Русский Север - мастерство плотников и уникальные дары, а Дальний Восток - панно из морских ракушек.

После торжественного запуска фонтана «Самсон» и Большого каскада под Гимн Великому городу начался фейерверк. В празднике участвовали более 200 артистов.

У Римских фонтанов проходила танцевальная программа, посвящённая песенному и хореографическому искусству разных народов России. Также в рамках праздника посетители смогли бесплатно отправить 3 тысячи открыток в разные уголки страны при поддержке Почты России.