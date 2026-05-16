Центр реабилитации инвалидов и детей-инвалидов откроют в Петергофе в 2026 году

Губернатор Александр Беглов посетил новую площадку Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Петродворцовом районе. Площадка расположена в Доме командира Уланского полка - здании, построенном в 1840-х годах и имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Здание было отремонтировано и отреставрировано с сохранением уникальных элементов. Теперь помещения переданы Центру социальной реабилитации. Открытие новой площадки запланировано на 2026 год.

- На площадке будут работать два отделения: одно для временного проживания на 10 человек и другое для дневного пребывания. Люди смогут ежедневно посещать центр, получать необходимую помощь и поддержку, а также проходить социальную адаптацию, - рассказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что новый центр направлен на поддержку семей, позволяя родственникам временно освободиться от постоянного ухода за детьми-инвалидами. В здании предусмотрены столовая, тренажерный зал и соляная комната.