В Пулково предупредили о возможных изменениях в графике рейсов утром 17 мая

В работе Пулково могут быть изменения утром 17 мая из-за атак БПЛА по другим регионам.

Утром 17 мая в графике рейсов Пулково могут внести корректировки из-за опасности атак украинских БПЛА в двух регионах: Москве и Калининграде. Ранее там вводили ограничения на работу местных аэропортов. Подмосковье и вовсе пережило одну из самых масштабных атак. В Петербурге опасность в воздушном пространстве не объявляли, а в Ленобласти – да. Это случилось ночью, однако угроза миновала, все беспилотники в итоге сбили на подлете к 47 региону.

В Пулково дали пару советов, как не упустить ничего важного для пассажиров, летящих в Москву или Калининград:

- В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов. При подготовке к вылету рекомендуем следить за данными онлайн-табло аэропорта Пулково и слушать объявления в терминале. Кроме того, можно обратиться за помощью в аэропорт по телефонам колл-центра +7 (812) 324 30 00, - добавили в пресс-службе воздушной гавани.