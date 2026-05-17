Два поезда «Таврия» задерживаются в Петербург из-за перекрытия Крымского моста

Поезда "Таврия", следующие в Петербург, задерживаются из-за перекрытия Крымского моста, которое было 16 мая.

Два поезда «Таврия» по-прежнему задерживаются в Петербург и рискуют не прибыть на вокзал вовремя из-за перекрытия Крымского моста, которое случилось 16 мая. Как рассказали в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», по данным на 9 утра воскресенья, составы могут опаздывают на 4 - 6,5 часа. В компании уточнили, что речь о двух поездах.

- Поезд №078 Симферополь - Петербург, которые отправился в Северную столицу 15 мая, задерживается на 6,5 часа. Также задерживается поезд №180 Евпатория - Петербург, отправившийся 16 мая – время задержки составляет 4 часа. Что касается остальных поездов, которые задерживались 16 мая из-за приостановки движения на Крымском мосту, они или прибыли на место назначение, или следуют с установленным графиком, - сообщил перевозчик.

Также в компании уточнили, что задержка указанных поездов в пути может еще измениться – как в меньшую, так и большую сторону. Начальники поездов отчитываются перед пассажирами по мере поступления новой информации. Добавим, что телефон горячей линии перевозчика - +7 800 775 54 53.