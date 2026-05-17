В Петербурге микроавтобус сбил двух девочек, проезжавших на самокате на красный

Микроавтобус сбил двух девочек-подростков на самокате в Петербурге. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге «Форд Транзит» влетел в двух девочек на самокате, которые проезжали по «зебре» на красный сигнал светофора. Все произошло вечером в субботу, 16 мая на улице Орджоникидзе в направлении от Витебского проспекта. За рулем микроавтобуса находился 56-летний мужчина. Водитель не успел среагировать, когда школьницы выехали ему под колеса.

- В результате аварии одна из девочек получила тяжелые травмы, ее госпитализировали на скорой. Другой подросток находится в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка инспекторам ГАИ Московского района, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что не уточняется, был ли самокат кикшеринговым или личным.