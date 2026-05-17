Петербуржец прописал у себя восемь иностранцев за 240 тысяч рублей

Петербуржец прописал восемь иностранцев у себя в квартире на улице Куйбышева, что не осталось без внимания полиции. Каждый из приезжих предложил ему по 30 тысяч рублей, итого сумма в 240 тысяч рублей показалась перспективной «доброму самаритянину». Однако схему раскрыли полицейские и возбудили в отношении него уголовное дело по второй части статьи 322.3 УК РФ. Теперь за организацию незаконной миграции петербуржцу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

- 53-летнего мужчину задержали в 14:00 в пятницу, 15 мая, возле одного из дома на Каменноостровском проспекте. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде. Материалы расследования уголовного дела передали в миграционную службу, чтобы аннулировать основания для нахождения мигрантов на территории России, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, полиция ищет соучастников преступления по легализации иностранцев.