НовостиЗвезды17 мая 2026 11:48

Давка произошла на переполненном концерте Thomas Mraz в Петербурге

Некоторые фанаты рэпера стояли в холле, откуда даже не было видно сцены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Зрители концерта Thomas Mraz в Петербурге пожаловались на переполненность и давку. Фото: личная страница в соцсетях

Поклонники рэпера Thomas Mraz (настоящее имя - Алмас Гатаулин. – Прим.ред.) пожаловались на давку на его концерте в Петербурге в клубе Base (вмещает до трех тысяч человек). По словам обладателей билетов, многие попросту не смогли попасть в зал, так как он оказался переполнен. В итоге люди стояли в холле, откуда не было видно сцену – разве что телевизор, где транслировался концерт.

После массовых жалоб в соцсетях Гатаулин опубликовал ответ от имени своей команды и принес извинения всем, кто не смог пройти в зал или как-то пострадал. Он объяснил, что организацией занималась другая, наемная структура, не связанная с группой и клубом.

- Если бы я тогда знал, что у вас происходит такая ситуация на входе и в холле, то постарался бы помочь со сцены, чтобы решить этот вопрос прямо там. Нам очень жаль, что для многих этот вечер оказался испорчен. – написал Thomas Mraz в своих соцсетях.

Также музыкант заверил, что его менеджеры свяжутся со всеми, кто остался без концерта.