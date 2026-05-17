Porsche и скорая столкнулись перед съездом на КАД под Петербургом

"Порше" и скорая не поделили дорогу перед съездом на КАД во Всеволожске. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

«Порше» и машина скорой помощи столкнулись перед съездом на КАД во Всеволожском районе Ленобласти. Авария произошла около 16:40. Пока неясно, кто именно виновник происшествия. У машины медиков разбита передняя часть в районе бампера и правого колеса, а у иномарки вмятина сзади. Оказалось, что в скорой находился пациент. Ему досталось сильнее всего. На место оперативно приехали полицейские, а также другой экипаж медиков, чтобы осмотреть пострадавших. - Предварительно, в скорой пострадал пациент. Его состояние уточняется. По факту аварии проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства столкновения автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Добавим, что на месте образовалась небольшая пробка. Вскоре дорожники должны ликвидировать последствия аварии.