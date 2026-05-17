НовостиПроисшествия17 мая 2026 16:51

Севшего на императорский трон в Эрмитаже бизнесмена отправили в психбольницу

Мужчина, вероятно, болен и с ним бесполезно общаться полицейским
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Медикам передали посетителя Эрмитажа, севшего на трон. Фото: Росгвардия / Эрмитаж

В психбольницу отправили 45-летнего бизнесмена, который сел на императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца. Посетитель Эрмитажа оказался неадекватен и с ним не о чем было общаться полицейским. Напомним, прогоревший предприниматель поднял бучу в музее днем 17 мая, когда неожиданно для всех посетителей и смотрителей перешел за веревочное ограждение в зале, сел на драгоценное тронное кресло и начал хаотично читать что-то с бумаги, жалуясь на свое бедственное обращение и обращаясь к президенту. Трон он назвал табуреткой, на которую ему все равно.

Опасности добавлял тот факт, что в руке мужчины был нож. К счастью, его обезвредили и задержали росгвардейцы, а потом доставили в 78-е отделение полиции.

- Мужчина вел себя неадекватно в отделении. Полицейские приняли решение направить его в специальное медучреждения, где он пройдет обследование и ему окажут необходимую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.