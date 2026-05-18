Ночь на ПМЭФ в самом дорогом номере Петербурга обойдется в 900 тысяч рублей

Стоимость самого роскошного номера в петербургском отеле на время проведения экономического форума достигает почти 900 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщило РИА Новости. Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи - со 2 по 6 июня.

В эту цену входит номер с гостиной, украшенной декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и отдельная ванная комната. Также постояльцам обещают завтрак в формате шведского стола.

- При одноместном размещении люкс стоит 898 240 рублей за ночь, при двухместном - 902 240, - уточняет издание.

Для тех, чей бюджет скромнее, есть и более доступные варианты. Самый дешевый номер обойдется в 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении и в 11,2 тысячи - при двухместном. В таком номере есть спальня, мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ в этом году пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня.