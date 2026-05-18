Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика18 мая 2026 4:22

Ночь на ПМЭФ в самом дорогом номере Петербурга обойдется в 900 тысяч рублей

Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи
Регина МАРИНЕЦ
Постояльцам обещают завтрак в формате шведского стола.

Постояльцам обещают завтрак в формате шведского стола.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость самого роскошного номера в петербургском отеле на время проведения экономического форума достигает почти 900 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщило РИА Новости. Забронировать люкс можно только пакетом на четыре ночи - со 2 по 6 июня.

В эту цену входит номер с гостиной, украшенной декоративным камином, спальня с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и отдельная ванная комната. Также постояльцам обещают завтрак в формате шведского стола.

- При одноместном размещении люкс стоит 898 240 рублей за ночь, при двухместном - 902 240, - уточняет издание.

Для тех, чей бюджет скромнее, есть и более доступные варианты. Самый дешевый номер обойдется в 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении и в 11,2 тысячи - при двухместном. В таком номере есть спальня, мини-кухня и обеденная зона.

ПМЭФ в этом году пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня.