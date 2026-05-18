В трех районах Петербурга начнут отключать горячую воду 18 мая

Гидравлические испытания тепловых сетей ожидаются в трех районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом рассказали в АО «ТЭК СПб». Проверки нужны для того, чтобы выявить дефекты труб и заменить их до зимы.

В Невском районе испытания пройдут в границах Караваевской улицы, домов 47к1, 47к2, 49 и 51, а также на территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, улицами Крупской, Бабушкина и Ткачей. В Колпинском районе проверят сети на Шлиссельбургском шоссе. В Пушкинском районе испытания затронут территорию, ограниченную Кадетским бульваром, Парковой улицей, улицами Радищева и Красной Звезды, а также Саперную улицу в Пушкине.

- В Ленинградской области проверки пройдут во Всеволожском районе. Там испытают теплосети от групповой котельной базы отдыха «Силандэ» в поселке Стеклянный, - добавили в пресс-службе компании.

Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. По всем обнаруженным проблемам специалисты проведут ремонт.